Суспільство

Нічна атака дронів: сили ППО збили 11 ворожих “шахедів”

23 Серпня 2023 09:08
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війна, ппо

У ніч на 23 серпня в небі над Україною захисникам вдалося знищити 11 ударних дронів з 20, які запустили російські війська: 9 безпілотників над Одеською і 2 БпЛА над Запорізькою областями.

“У ніч на 23 серпня 2023 року ворог здійснив пуски ударних БпЛА “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев’ять у Одеській та два – в межах Запорізької області”, – повідомили Повітряні Сили.


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