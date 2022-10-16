Наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними, – CNN

Експерти вважають, що з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних боїв, наступні тижні війни матимуть вирішальне значення. А росіяни намагатимуться уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими.

Про це йдеться в аналізі експертів видання CNN.

Війна в Україні, яка місяцями здавалося, що повільно й болісно затихає, знову спалахнула з наближенням зими. Конфлікт балансує в бік непередбачуваної нової фази.

«Це вже третя, четверта, можливо, п’ята різна війна, яку ми спостерігаємо», — сказав Кейр Джайлз, старший консультант Програми Росії та Євразії Chatham House.

За натиском російських ракет цього тижня послідували постійні завоювання українських земель і потужний вибух на Керченському мосту , єдиному переході між анексованим Кримським півостровом і Росією. Цей вибух вразив російську психіку та дав Україні значний стратегічний поштовх.

З наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних бойових дій, експерти кажуть, що наступні тижні війни будуть життєво важливими.

«Те, що здавалося віддаленою перспективою для чогось, що можна було б переконливо описати як перемогу України, тепер набагато правдоподібніше. Відповідь з боку Росії, швидше за все, буде посилюватися», – сказав Джайлз.

Успішний наступ змінив імпульс війни та спростував припущення, створене на Заході та в Росії минулого літа, про те, що, хоча Україна могла стійко захищати територію, їй бракувало здатності захопити землю.