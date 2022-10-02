Економіка

Нафтогаз планує побудувати дві ТЕЦ, що працюватимуть на альтернативному біопаливі

2 Жовтня 2022 14:10
45
Нафтогаз, опалення

НАК “Нафтогаз” планує побудувати у Львові та Житомир ТЕЦ, що працюватимуть на біомасі (деревній трісці) та твердому вторинному паливі (RDF), загальна потужність яких складатиме 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної.

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз”.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що Нафтогаз вже допомагає українським містам переводити свої ТЕЦ  з газу на біопаливо (йдеться про проекти у Житомирі, Львові, Охтирці) і  готовий підтримувати й інші міста у цьому напрямку.

«У нас є зацікавленість вкладати гроші в такі проекти, щоб імпортувати менше газу за колосальними цінами. Реалізація таких проектів вигідна і економічно, і для екології, такі інвестиції швидко окупаються,  при цьому гроші у вигляді податків надходять у місцеві бюджети, зростає кількість робочих місць», – підкреслив Юрій Вітренко.

Закінчити будівництво у Львові планують в першому кварталі 2023 року, в Житомирі – в четвертому кварталі 2023 року.  

Загалом у планах Нафтогазу побудувати щонайменше 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної. Компанія має амбітну мету стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року та забезпечити заміщення близько 2 млрд м куб. природного газу. 

Україна може практично повністю відмовитися від використання природного газу для центрального опалення, замінивши його зокрема на біоенергію.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
усі думки
ТОП-новини
2 Жовтня 2022 20:12
63

Ховався від людей у лісі: на Харківщині поліцейські затримали військового рф
2 Жовтня 2022 19:52
114

Поблизу Щастя затримали колону цивільних авто, в яких намагалися втекти окупанти
2 Жовтня 2022 18:55
55

Україні потрібна важка зброя, Європа має бути готовою, – Голова Європарламенту
2 Жовтня 2022 18:04
183

ЗСУ увійшли в Торське
2 Жовтня 2022 17:38
29

США готові виділяти Україні $1,5 млрд щомісяця до кінця війни, – Bloomberg
Останні новини
усі новини