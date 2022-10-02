Нафтогаз планує побудувати дві ТЕЦ, що працюватимуть на альтернативному біопаливі

НАК “Нафтогаз” планує побудувати у Львові та Житомир ТЕЦ, що працюватимуть на біомасі (деревній трісці) та твердому вторинному паливі (RDF), загальна потужність яких складатиме 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної.

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз”.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що Нафтогаз вже допомагає українським містам переводити свої ТЕЦ з газу на біопаливо (йдеться про проекти у Житомирі, Львові, Охтирці) і готовий підтримувати й інші міста у цьому напрямку.

«У нас є зацікавленість вкладати гроші в такі проекти, щоб імпортувати менше газу за колосальними цінами. Реалізація таких проектів вигідна і економічно, і для екології, такі інвестиції швидко окупаються, при цьому гроші у вигляді податків надходять у місцеві бюджети, зростає кількість робочих місць», – підкреслив Юрій Вітренко.

Закінчити будівництво у Львові планують в першому кварталі 2023 року, в Житомирі – в четвертому кварталі 2023 року.

Загалом у планах Нафтогазу побудувати щонайменше 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної. Компанія має амбітну мету стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року та забезпечити заміщення близько 2 млрд м куб. природного газу.

Україна може практично повністю відмовитися від використання природного газу для центрального опалення, замінивши його зокрема на біоенергію.