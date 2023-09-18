На території Білорусі залишилося менше тисячі “вагнерівців” 

У Білорусі залишилося менше 1000 найманців “ПВК Вагнер”, з яких 200 інструкторів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію місцевого підпілля.

“За інформацією від місцевого підпілля, в Білорусі залишилося менш як 1000 вагнерівців”.

Наразі з них 200 залишаються інструкторами в спецпідрозділах МВС та Міноборони Білорусі.

“Решта залишків – це ті, кого не хочуть забирати ані в нові ПВК, ні в МО РФ”, – йдеться в повідомленні.

Ці дані підтверджують і обізнані з ситуацією в Білорусі джерела “Української правди” у військових підрозділах.