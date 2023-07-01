Кримінал

На Сумщині чоловік зґвалтував доньку співмешканки та її подружку

1 Липня 2023 15:32
57
читать на русском →
прокуратура, кримінал

На Сумщині затримано чоловіка, який систематично ґвалтував доньку своєї співмешканки. Однак, дитина була не єдиною жертвою зловмисника.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

“Від 2019 року підозрюваний проживав у цивільному шлюбі разом зі співмешканкою та її малолітніми дітьми. Користуючись безпорадним станом падчерки, якій на той момент було лише 12 років, чоловік систематично вступав з нею в статеві зносини. Він погрожував, що якщо дівчинка комусь про це розповість, з нею вчинять фізичну розправу та зґвалтують двоє наркозалежних, які нібито за нею слідкують. Чоловік ґвалтував дитину понад 3 роки”, – зазначили у відомстві.

Крім того, він ґвалтував 15-річну подружку своєї падчерки, також погрожуючи розправою від наркозалежних осіб. Лише декілька місяців тому про вчинення дій сексуального характеру по відношенню до неповнолітніх стало відомо дорослим, які й повідомили правоохоронців.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прав на заставу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Липня 2023 16:17
35

Сили оборони просунулись вперед на Таврійському напрямку – Тарнавський
1 Липня 2023 15:53
36

Окупанти завдали удару по Балаклії, поранена людина
1 Липня 2023 14:24
26

Іспанія оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на суму €55 млн
1 Липня 2023 12:52
56

Зеленський ввів санкції проти грузинської Georgian Airways
1 Липня 2023 12:12
63

Послуги організаторів незаконного перетину кордону зросли до €12 тисяч з ухилянта
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
усі думки