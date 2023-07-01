На Сумщині чоловік зґвалтував доньку співмешканки та її подружку

На Сумщині затримано чоловіка, який систематично ґвалтував доньку своєї співмешканки. Однак, дитина була не єдиною жертвою зловмисника.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

“Від 2019 року підозрюваний проживав у цивільному шлюбі разом зі співмешканкою та її малолітніми дітьми. Користуючись безпорадним станом падчерки, якій на той момент було лише 12 років, чоловік систематично вступав з нею в статеві зносини. Він погрожував, що якщо дівчинка комусь про це розповість, з нею вчинять фізичну розправу та зґвалтують двоє наркозалежних, які нібито за нею слідкують. Чоловік ґвалтував дитину понад 3 роки”, – зазначили у відомстві.

Крім того, він ґвалтував 15-річну подружку своєї падчерки, також погрожуючи розправою від наркозалежних осіб. Лише декілька місяців тому про вчинення дій сексуального характеру по відношенню до неповнолітніх стало відомо дорослим, які й повідомили правоохоронців.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прав на заставу.