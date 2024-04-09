На Сумщині бригада енергетиків потрапила під ворожий обстріл

У селі Бачівськ Сумської області бригада “СУМИОБЛЕНЕРГО” потрапила під артилерійський обстріл зі сторони кордону з РФ.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

“П’ятеро працівників виїхали відремонтувати пошкоджену внаслідок військової агресії РФ лінію електропередачі на відстані близько 3,5 км від кордону з країною-агресором”, – йдеться у повідомленні.

Усі необхідні дозволи на проведення відновлювальних робіт від військових та органів місцевого самоврядування було отримано. Жоден з енергетиків не постраждав, але автомобіль бригади зазнав численних пошкоджень.