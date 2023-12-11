На Миколаївщині уламки дронів пошкодили склади агропідприємств

У ніч проти 11 грудня росіяни атакували південь України безпілотниками. Усі вдалося збити, але уламки пошкодили складські приміщення. Були пожежі.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Підрозділи протиповітряної оборони збили всі 18 дронів-камікадзе, які окупанти випустили по південних регіонах з Кримського півострову: 2 на Одещині, 3 на Херсонщині та 13 на Миколаївщині.

Уламки збитих дронів пошкодили складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарську техніку в Куцурубській і Снігурівській громадах Миколаївщини, приватні будинки — в Очаківській громаді.

На місцях сталися пожежі, які оперативно погасили вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило.