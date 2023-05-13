На Луганщині окупанти набирають до війська психічнохворих

З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб.

Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади, повідомляють у Генштабі.

Із червня вони сподіваються отримати додатковий резерв живої сили у вигляді школярів, яким виповниться 18 років, а також випускників вищих навчальних закладів. Аби залатати діри в піхотних підрозділах, окупанти готують нову хвилю мобілізації у так званій «ЛНР».

На тимчасово окупованих територіях, через велику кількість поранених військових РФ, загарбники змушують лікарів працювати у кілька змін.

Останнім часом, на тлі значних втрат, російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах. Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області. Представниками російської комендатури здійснюється пошук так звагих «інформаторів», проводяться обшуки.