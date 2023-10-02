Кримінал

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

2 Жовтня 2023 10:12
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обстріл

У ніч на понеділок, близько 0:16, російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ с. Підлиман Ізюмського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Пошкоджено двоповерховий будинок, літню кухню, господарські будівлі, сталася пожежа. Без постраждалих”, – написав Синєгубов.

Він повідомив, що протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

Зокрема, внаслідок удару по смт Борова керованою авіабомбою та з РСЗВ було пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено чотири приватні домоволодіння. У м. Вовчанськ унаслідок масованих ворожих обстрілів загинув мирний житель. У місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.

Унаслідок удару фугасною авіабомбою по смт Куп’янськ-Вузловий було пошкоджено будинок і господарську будівлю, сталися пожежі.


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