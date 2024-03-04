Кримінал

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів постраждав мирний житель

4 Березня 2024 09:35
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обстріли
Наслідки ударів РФ по Куп'янську, Харківська область / Фото: ТГ-канал Олега Синєгубова

Минулої доби в Харківській області внаслідок обстрілів, скоєних російськими окупаційними військами, постраждав 1 мирний житель, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти завдавали ударів по с. Кругляківка та Петропавлівка Куп’янського району. Звернувся 60-річний цивільний чоловік, медична допомога була надана на місці”, – написав Синєгубов.

Він повідомив також, що у Вовчанську ворожий обстріл спровокував пожежу в приватному будинку, а Великий Бурлук двічі за день зазнав авіаударів, унаслідок яких було пошкоджено складське приміщення, а також 4 житлові будинки. Без постраждалих і загиблих.


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