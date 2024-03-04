На Харківщині в результаті ворожих обстрілів постраждав мирний житель

Минулої доби в Харківській області внаслідок обстрілів, скоєних російськими окупаційними військами, постраждав 1 мирний житель, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти завдавали ударів по с. Кругляківка та Петропавлівка Куп’янського району. Звернувся 60-річний цивільний чоловік, медична допомога була надана на місці”, – написав Синєгубов.

Він повідомив також, що у Вовчанську ворожий обстріл спровокував пожежу в приватному будинку, а Великий Бурлук двічі за день зазнав авіаударів, унаслідок яких було пошкоджено складське приміщення, а також 4 житлові будинки. Без постраждалих і загиблих.