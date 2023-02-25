На Донеччині затримали інформатора РФ, який «наводив» ворожу артилерію на бойові позиції ЗСУ

Служба безпеки затримала ще одного інформатора розвідувального підрозділу російської окупаційної армії на сході України. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території Донецької області.

Серед основних завдань поплічника ворога було розвідування місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Саме за його координатами окупанти здійснювали артилерійські обстріли по бойових позиціях українських захисників.

СБУ затримала зловмисника під час чергового сеансу зв’язку з «куратором».

Затриманий виявився мешканцем Мирнограду і раніше проходив строкову службу у лавах артилерійських підрозділів та мав відповідні навички та знання.

Після початку повномасштабного вторгнення представник розвідувального підрозділу окупаційних військ через «Однокласники» залучив правопорушника до збору інформації військового характеру на користь Москви.

Крім коригування ворожого вогню він за власною ініціативою збирав додаткові дані про переміщення військ, розташування поряд із цілями противника цивільних та інфраструктурних об’єктів, а також рекомендувала куди саме бажано поцілити.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з агресором.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.