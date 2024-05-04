Політика

МЗС України прокоментувало рішення Росії оголосити в розшук Зеленського

4 Травня 2024 20:40
мзс
Путін передає естафету війни іранському лідеру Алі Хаменеї, якого своєю чергою чекає голова КНР Сі Цзіньпін / Карикатура The Telegraph

Міністерство закордонних справ України опублікувало коментар у зв’язку з появою відомостей про оголошення в розшук у Росії українського президента Володимира Зеленського.

Українське зовнішньополітичне відомство називає ці дані “свідченням розпачу російської державної машини і пропаганди, які не знають, який іще новинний привід вигадати для привернення уваги”, – ідеться в заяві МЗС України.

“Користуючись нагодою, нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у скоєнні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню у 123 державах світу”.


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