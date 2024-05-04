МЗС України прокоментувало рішення Росії оголосити в розшук Зеленського

Міністерство закордонних справ України опублікувало коментар у зв’язку з появою відомостей про оголошення в розшук у Росії українського президента Володимира Зеленського.

Українське зовнішньополітичне відомство називає ці дані “свідченням розпачу російської державної машини і пропаганди, які не знають, який іще новинний привід вигадати для привернення уваги”, – ідеться в заяві МЗС України.