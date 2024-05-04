МЗС України прокоментувало рішення Росії оголосити в розшук Зеленського

Міністерство закордонних справ України опублікувало коментар у зв’язку з появою відомостей про оголошення в розшук у Росії українського президента Володимира Зеленського.
Українське зовнішньополітичне відомство називає ці дані “свідченням розпачу російської державної машини і пропаганди, які не знають, який іще новинний привід вигадати для привернення уваги”, – ідеться в заяві МЗС України.
“Користуючись нагодою, нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у скоєнні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню у 123 державах світу”.