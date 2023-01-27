Мустафа Найєм продовжує робити карколомну кар’єру на держслужбі

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм залишить посаду у відомстві і очолить Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомило міністерство 27 січня.

За словами міністра Олександра Кубракова, в його задачі входитиме запуск роботи з першими об’єктами відновлення, відпрацювання механізму взаємодії із закордонними донорами та координація запитів від регіонів щодо пріоритетних проєктів для відновлення.

«Впродовж найближчих двох місяців в системі Агентства має запрацювати Антикорупційний офіс в центрі та регіонах. Разом з тим, ми відкриті до співпраці з представниками громадськості в питаннях протидії корупції та впровадження сучасних стандартів і процедур в процесі управління проєктами», – заявив він.

Водночас Агентство шукає «найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій».

Кабмін створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України в січні, аби «оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів».

Мустафа Найем у свій час грав на барабанах у музичному колективі, був журналістом, народним депутатом, заступником гендиректора”Укроборонпрому”, заступником міністра інфраструктури.

Серед заслуг Найєма як свого заступника в Мінінфраструктурі Кубраков назвав запуск системи «Шлях», яка зараз, за даними правоохоронних органів, є однією з основних корупційних схем щодо організації виїзду за кордон чоловіків призовного віку.