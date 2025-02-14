Мокрий сніг і дощ накриють частину областей

Завтра, 15 лютого, в Україні очікуються опади у центральних, східних та південних областях.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, атмосферний фронт принесе сніг, який на півдні та південному сході може переходити в дощ через підвищення температури.

На дорогах центру, сходу та півдня можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

“Через те, що після снігу, мокрого снігу і навіть дощу після сьогоднішнього потепління вдень 15-го лютого почне затікати з півночі холодне повітря, на дорогах з’явиться небезпечна ожеледиця! Водії, будьте особливо уважними в суботу-неділю”, – написала Діденко.

У Києві 15 лютого прогнозується температура -6…-4 °С, місцями ожеледиця.

За словами Діденко, холодна погода триватиме весь наступний тиждень, а потепління можливе лише з 24 лютого.