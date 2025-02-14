Суспільство

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей
14 Лютого 2025 21:47
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Комунальниця прибирає вулицю у Харкові / Фото: Харківська міська рада
Комунальниця прибирає вулицю у Харкові / Фото: Харківська міська рада

Завтра, 15 лютого, в Україні очікуються опади у центральних, східних та південних областях.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, атмосферний фронт принесе сніг, який на півдні та південному сході може переходити в дощ через підвищення температури.

На дорогах центру, сходу та півдня можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

“Через те, що після снігу, мокрого снігу і навіть дощу після сьогоднішнього потепління вдень 15-го лютого почне затікати з півночі холодне повітря, на дорогах з’явиться небезпечна ожеледиця! Водії, будьте особливо уважними в суботу-неділю”, – написала Діденко.

У Києві 15 лютого прогнозується температура -6…-4 °С, місцями ожеледиця.

За словами Діденко, холодна погода триватиме весь наступний тиждень, а потепління можливе лише з 24 лютого.


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