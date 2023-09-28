Міненерго спростувало дані про пошкодження ТЕС

Інформація про обстріл російськими окупантами української теплової електростанції в ніч на 28 вересня є неправдивою.

Про це повідомляє Міненерго.

У міністерстві зазначили, що усі ТЕС, які розташовані на контрольованій Україною території, – у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону. Там тривають ремонти та відновлення після обстрілів росіян минулої зими.

При цьому минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено теплоелектроцентраль в одному з міст на півдні країни. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала. Там сталося загоряння складу, який загасили рятувальники.