Суспільство

Міненерго спростувало дані про пошкодження ТЕС

28 Вересня 2023 15:10
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електроенергія

Інформація про обстріл російськими окупантами української теплової електростанції в ніч на 28 вересня є неправдивою.

Про це повідомляє Міненерго.

У міністерстві зазначили, що усі ТЕС, які розташовані на контрольованій Україною території, – у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону. Там тривають ремонти та відновлення після обстрілів росіян минулої зими.

При цьому минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено теплоелектроцентраль в одному з міст на півдні країни. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала. Там сталося загоряння складу, який загасили рятувальники.


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