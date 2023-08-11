Масштабне ДТП у Польщі: зіткнулись вантажівка та поїзд на залізничному переїзді

Семеро людей госпіталізовані внаслідок аварії на залізничному переїзді у Польщі в Плонському повіті. Потяг зіткнувся з вантажівкою, за попередніми даними, водій автомобіля порушив правила руху.

Про це пише польське видання Płońsk w Sieci.

Аварія трапилася у п’ятницю, 11 серпня, близько 9.00 у селищі Далянувек Мазовецького воєводства. Для евакуації поранених залучили гелікоптер.

“Усього внаслідок інциденту постраждало 7 осіб, з них одну людину гелікоптером доправили до лікарні у Плоцьку, одну – до Нового Двору Мазовецького та п’ятьох госпіталізували в Плонську. Що це за травми, наразі невідомо. На місці працюють працівники поліції. За попередніми даними, винен водій вантажівки, але повторюю – заходи тривають”, — повідомив інспектор Ґжегож Осінський.

Машиніст потяга травмований, йому надають медичну допомогу, водій вантажівки серйозних травм не отримав.

Зазначається, загалом у поїзді та вантажівці перебували 22 людини. Для тих, кому не потрібна невідкладна медична допомога, направили автобус, який забрав їх з місця аварії.

Дорогу в районі аварії перекрили на кілька годин. Рятувальники працюють, щоб звільнити залізничні рейки.