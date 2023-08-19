Марк Міллі: Наступ буде довгим, кривавим та повільним

Вищий воєначальник США, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі перед звільненням з цієї посади дав інтерв’ю газеті Washington Post, і насамперед у ньому йшлося про війну в Україні.

Про критику з боку деяких республіканців, які кажуть, що темп поставок Сполученими Штатами зброї Україні недостатній:

«Я від самого початку — ще до того, як росіяни вторглися в Україну — брав участь у процесі ухвалення рішень разом із президентом Байденом, Радою національної безпеки та міністром оборони Ллойдом Остіном. Я не бачив жодних затримок. Ми поставили Україні дуже багато зброї, техніки, боєприпасів, дуже великий обсяг військової допомоги, а є ще громадянська допомога, гроші і так далі. Але військова допомога — тут ми забезпечили Україну величезною кількістю всього. Ми забезпечували їх необхідною кількістю у потрібний час, щоб вони могли досягти тих цілей, які їм потрібно було досягти у конкретний момент».

Про контрнаступ України:

«Росіяни — у досить поганому стані. Вони зазнали величезних втрат. Бойовий дух у них не на висоті. Якість командирів сумнівна та неоднорідна — залежить від типу підрозділу. На стратегічному рівні командування є багато суперечок. Логістика – не в кращому вигляді. Росіяни, проте, в обороні. А Україна веде бій. Кілька місяців тому я сказав, що цей наступ буде довгим, буде кривавим, і він буде повільним. І саме так і є: довга, кривава, повільна і дуже складна сутичка».

Чи зможе Україна перемогти?

«Все залежить від того, що ви розумієте під словом перемогти. Для України це екзистенційна сутичка. Це — боротьба за виживання. А для решти Європи і насправді для решти світу, і для Сполучених Штатів головне — це правила. Забезпечити безпеку правил. Путін пішов у лобову атаку на правила міжнародного ладу, які існували вісім десятиліть, з кінця Другої світової війни. Якщо кінцева мета — Україна як вільна, незалежна, суверенна країна з територією, що залишається в недоторканності, то для досягнення цієї мети знадобиться суттєвий рівень зусиль. Ця війна, що зараз йде, — це довга, дуже складна війна з великою кількістю жертв. Цих цілей можна досягти військовим шляхом. На це потрібно багато часу. Але можна, напевно, досягти їх якимись дипломатичними методами».

Чи розпочалися вже якісь закулісні переговори між Росією та Україною?

«Я не коментуватиму якісь речі, які можуть бути в майбутньому, або переговори, що йдуть, або щось ще в цьому роді. Я просто скажу, що є різні способи досягти цих цілей. І я б сказав, що зараз, напевно, ще рано говорити про це. Контрнаступ ще не завершено. Отже, треба подивитися, чим ця справа закінчиться, і вже тоді рухатися далі».