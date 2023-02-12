Лютий буде вирішальним: ГУР опублікувало розмову окупанта

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови російського мобілізованого з дружиною, де той скаржиться, що у відпустку можуть відпустити через пів року-рік, і каже, що лютий буде вирішальним місяцем у війні.

Військовий РФ розповів дружині про неможливість отримати відпустку і вірогідне загострення у лютому. Усіх змушують підписувати контракт й до завершення військової операції відпусток, скоріше за все, не буде. Військовий каже, що для повернення «есть два пути: один путь в гробу и второй — это вконце войны…может быть приду».

“Хлопці кажуть, що в лютому місяці буде вирішальний місяць, тому що війська стягнули. Наші війська стягнули, нову техніку всюди підігнали, хохли підігнали всюди техніку. Буде, напевно, вирішальний місяць. Або ми всіх переможемо, або ми обісремося, і буде продовження війни”, – розповів мобілізований окупант.