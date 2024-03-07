Любителі азартних ігор, про яких ви не знали: Аристотель, Паскаль та Казанова

Захоплення азартними іграми — це вкрай розповсюджене явище в усьому світі. І воно зовсім не нове. Ба більше, в деяких випадках це захоплення мало надзвичайно сильний вплив на розвиток науки. Адже ігроманами свого часу були навіть відомі науковці та інші особи зі світовим ім’ям. Про них сьогодні й поговоримо.

Аристотель

Аристотель завжди говорив, що фундаментальне місце в структурі всього Всесвіту займає ймовірність. Існує версія, що до цього висновку його підштовхнула гра в кості, яка пізніше навіть стала основою для теорії ймовірності. Аристотель не лише любив грати в кості, але й у своїх вченнях давав гравцям підказки, як збільшити шанси на виграш. Він радив глибоко вивчати правила гри, складати план, бути гнучкими та зосередженими, практикуватися та вчитися на власних помилках. Навіть у сучасних гральних закладах, таких як First Казино, ці правила працюють.

Блез Паскаль

Вчений також цікавився теорією ймовірності та захоплювався азартними іграми. Й так само любив гральні кості, вважаючи їх чудовим прикладом дії цієї теорії. Але Паскаль пішов навіть далі. Саме він створив перший прототип сучасної рулетки — дерев’яне колесо з окремими секторами, у які кидали маленький м’яч та робили ставки. Тому зараз гравці Vulcan Сasino та інших гральних закладів мають завдячувати Паскалю за створення однієї з найпопулярніших азартних ігор сучасності. Що цікаво, за життя Блеза Паскаля рулетка не отримала особливої популярності. Гра зацікавила азартну спільноту значно пізніше.

Джакомо Казанова

Казанова відомий в першу чергу як авантюрист, письменник та коханець. Але окрім цього він був ще й завзятим азартним гравцем, обожнював ігри фаро, вісті, бірібі та бассеті. Зараз всі ці ігри не надто популярні, але свого часу вони викликали чималий інтерес азартних гравців. Казанова справді мріяв стати видатним професійним гравцем, але був не надто везучим у цій справі. Зате у 60-х роках XVIII століття він, заручившись підтримкою короля Людовика XV, створив власну лотерею, яка стала вкрай популярною. В перший же день лотерея залучила понад два мільйони франків від учасників. Це був справжній успіх для Казанови. А тому герой-коханець продовжив працювати саме в цьому напрямку й все його подальше життя було пов’язане з азартними іграми.

Однак Аристотель, Паскаль та Казанова — далеко не єдині з відомих історичних постатей, хто обожнював азартні ігри. Серед інших азартних гравців можна також відмітити Гая Юлія Цезаря, Бенджаміна Франкліна, Лорда Байрона, Вінстона Черчилля, Альберта Ейнштейна та багатьох інших. Звісно ж, далеко не всі вони приділяли азартним розвагам значну частину свого життя, однак час від часу дійсно могли зануритися у гру й відволіктися від своїх буденних справ.