Конгрес затвердив антивакцинатора Кеннеді міністром охорони здоров’я США

Сенат конгресу США на засіданні 13 лютого затвердив кандидатуру Роберта Кеннеді – молодшого на посаду глави міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

Як повідомляє CNN, за це рішення проголосували 52 сенатори, проти виступили 48 конгресменів.

Кандидатуру Кеннеді, запропоновану президентом-республіканцем Дональдом Трампом, не підтримали всі сенатори-демократи, а також республіканець Мітч Макконнелл, колишній лідер фракції Республіканської партії в сенаті.

Конгресмени затвердили 71-річного Кеннеді главою міністерства охорони здоров’я після двох днів слухань. Представники Демократичної партії звинувачували Кеннеді в тому, що він поширює теорії змови, щоб поставити під сумнів життєво важливі ліки, а також фінансово зацікавлений у боротьбі з вакцинами. Кеннеді відкинув ці заяви. Він пообіцяв захистити наявні програми вакцинації.