Суспільство

Колишнього заступника голови Нацполіції Тишлека перевіряють за статтею “Незаконне збагачення” 

26 Грудня 2023 19:38
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поліція

Державне бюро розслідувань продовжує вести досудове розслідування стосовно ексзаступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека у кримінальному провадженні за статтею «Незаконне збагачення».

Про це повідомили у бюро на інформаційний запит «Української правди».

«Повідомляємо, що слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою Тишлека Д.П. щодо перевірки відомостей, оприлюднених 26.10.2023 у програмі Bihus.Info в сюжеті з назвою «Замголови Нацполіції: російський паспорт дружини, зв’язки з криміналітетом і теща-мільйонерка».

Досудове розслідування триває.

На запитання УП, які слідчі дії було проведено в рамках розслідування та якою є подальша доля цього провадження з огляду на звільнення Тишлека з посади заступника голови Нацполіції, у бюро не відповіли, посилаючись на таємницю слідства.


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