Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років в’язниці

Колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова визнано винним у державній зраді, замаху на вчинення терористичного акту, а також зберіганні боєприпасів та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора та Служби безпеки України.

Суд ухвалив, що колишній перший заступник голови Центру спеціальних операцій «А» СБУ збирав інформацію, яка становила держтаємницю, і передавав її представникам рф.

Також, за даними прокуратури, СБУшник підшукував серед колишніх працівників СБУ виконавців теракту з метою вбивства чеченського майора Адама Осмаєва, який з лютого 2015 року очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва і воював на Донбасі.