Кличко: Населення столиці повертається до довоєнного

Мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв’ю німецькому журналу Spiegel, що населення столиці України повертається до довоєнного.

“Ми рахуємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 млн осіб, у березні – менше мільйона, у липні – два, два з половиною мільйони, тепер 3,6 млн. 300 тис. із них є зареєстрованими переселенцями з інших регіонів країни. Місто переповнене”, – заявив Кличко.

У п’ятницю Київська міська адміністрація повідомила, що з 24 лютого столиця України зазнавала повітряних нальотів 52 рази, у місті було зруйновано понад 600 будівель; протягом війни загинуло 120 киян, у тому числі п’ятеро дітей. Поранення, за даними влади міста, отримали 495 мешканців, у тому числі 30 дітей.

Київська адміністрація підрахувала, що з початку повномасштабної війни у місті прозвучало 638 сирен повітряної тривоги, загалом вони тривали 693 години та 49 хвилин, тобто майже 29 днів. “Цілий календарний місяць цього року жителі міста провели у укриттях та бомбосховищах”, – зазначила влада Києва.