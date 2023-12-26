Кримінал

Харків’янин намагався продати артефакти Скіфської доби

26 Грудня 2023 11:59
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поліція

Поліція завадила продажу набору бронзоливарника, який, за даними слідства, 47-річний харків’янин намагався продати в інтернеті. Попередньо, це пам’ятка, яка датується 2 сторіччям до нашої ери.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Керівник Національного музею історії України звернувся до правоохоронців, коли виявив оголошення в інтернеті. Поліцейські розшукали продавця та прийшли до нього з обшуком.

Ціна, оголошена ділком, склала 350 тисяч гривень.

“Виявили та вилучили культурні цінності вагою 21 кілограм. Речові докази направили на експертне дослідження”, — сказано в повідомленні.

Історик підтвердив, що речі, які збирався продати харків’янин, мають історичну і культурну цінність, кажуть в облпрокуратурі.

“На фотографіях видно понад 60 уламків бронзових знарядь та казанок. Серед них є предмети, дещо схожі на серпи культури Ґава-Голігради. Унікальність цього скарбу полягає в тому, що він одночасно дає нову інформацію про стародавні технологічні прийоми, торговельні зв’язки та економічний рівень суспільства”, — сказано в повідомленні.

Чоловіку ще не повідомили про підозру, поліцейські зʼясовують, яким чином артефакти опинилися у нього. Санкція статті — арешт до шести місяців.

“Наразі історична знахідка вилучена, надалі на неї буде накладено арешт”, — сказано у повідомленні.


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