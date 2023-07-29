FT: ЗСУ обстрілюють позиції російських військових боєприпасами із Північної Кореї

Українська артилерія застосовує для ударів по російських позиціях боєприпаси, виготовлені в Північній Кореї, дізналася Financial Times.

Снаряди з КНДР, про використання яких раніше Україною не було відомо, журналістам FT продемонстрували військові, що ведуть вогонь із радянських реактивних систем залпового вогню «Град» недалеко від Бахмута.

Судячи з маркування, більшість з цих боєприпасів було зроблено у 1980-х та 1990-х роках.

На прикладі цих снарядів видно, що найбільший наземний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни призвів до одночасного використання військової техніки різних поколінь з усього світу, починаючи від застарілого радянського спорядження до сучасної високоточної зброї, пише газета.

Руслан, командир української артилерії, з яким поговорила FT, зізнався, що північнокорейські снаряди часто дають осічку або не вибухають. Журналістів попередили, щоб вони не підходили надто близько до ракетної установки, бо боєприпаси з КНДР «дуже ненадійні і іноді роблять шалені речі». Попри це українці продовжують їх використовувати. “Нам потрібна кожна ракета, яку ми можемо дістати”, – говорить Руслан.

Північна Корея вважається одним із небагатьох союзників Росії у цій війні, тому малоймовірно, що КНДР сама поставила боєприпаси Україні. Артилеристи сказали FT, що снаряди «вилучили» з корабля «дружньою» державою. В українському Міноборони припустили, що північнокорейські ракети могли бути трофейними, проте точнішу інформацію не надали.