FT: Путін робить ставку на північнокорейські війська для відвоювання Курської області

Сотні північнокорейських солдатів були зафільмовані на військових базах на Далекому Сході Росії, де вони тренуються перед розгортанням для участі у війні проти України.

Замасковані під бурятів і якутів, північнокорейські війська є частиною 12-тисячного контингенту, який відправляється для допомоги Росії у відвоюванні Курської області. Про це свідчать відеозаписи, опубліковані південнокорейською розвідслужбою, пише The Financial Times.

Ці підрозділи є першим іноземним військовим контингентом, розгорнутим з лютого 2022 року. Раніше Пхеньян постачав Росії артилерійські боєприпаси та іншу зброю, наприклад, балістичні ракети KN-23, а північнокорейських офіцерів направляли для спостереження за її використанням на полі бою.

На думку українських аналітиків, ці сили, ймовірно, занадто малі, щоб переломити перебіг війни, оскільки Росії доведеться подвоїти свій 50-тисячний контингент у Курську, щоб витіснити українські війська, і провести нову хвилю мобілізації, щоб домогтися більших успіхів на лінії фронту.

Однак здатність Північної Кореї допомогти в поповненні чисельності російської армії може створити Україні проблеми, вважає старший науковий співробітник з питань сухопутних війн Королівського інституту об’єднаних збройних сил Джек Вотлінг: «У них може бути досить хороша згуртованість. У них може бути непоганий бойовий дух. Вони можуть діяти в масштабах, які росіянам важко досягти… Це доволі низька планка, щоб бути кращими, ніж росіяни на даний момент».

Північнокорейське підкріплення прибуло в момент, коли Росія намагається поповнити сили перед обличчям приголомшливих втрат. Західні чиновники оцінюють їх більш ніж у 600 000 убитих і поранених.

За словами західної розвідки, Путін чинить опір проханням вищого командування віддати наказ про черговий раунд мобілізації, натомість пропонуючи величезні бонуси охочим підписати контракт.

Хоча це допомогло Росії підтримувати темп у 30 000 новобранців на місяць протягом більшої частини цього року, в останні місяці кілька російських регіонів різко збільшили розмір виплат. Це свідчить, що армія, можливо, відчуває труднощі із залученням більшої кількості чоловіків.

Внутрішні труднощі змусили Росію зміцнювати свої сили з-за кордону, кажуть представники західної розвідки. “Північна Корея – новий найкращий друг Росії”, – додав один із них.

Хоча Росія, ймовірно, зіткнеться з очевидними проблемами командування та управління, її досвід керівництва силами, підтримуваними Іраном, і ополченцями в громадянській війні в Сирії дасть московському командуванню наочну модель, на яку можна спиратися, сказав Вотлінг.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, війська, що відправляються в Росію, належать до Одинадцятої армії Північної Кореї, підрозділу, відомому як “Штурмовий корпус”.

Мета Росії в тому, щоб, чинячи тиск на Україну в декількох точках уздовж лінії фронту, поставити її в становище, за якого утримання всього фронту стане неможливим, вважає Джек Вотлінг.

Розгортання північнокорейських військ закріплює зв’язки між Москвою і Пхеньяном, що розквітають з початку війни. Кім завжди хотів ввести війська в Україну, оскільки це дасть йому більше важелів впливу на Москву і потенційно дасть змогу отримати доступ до складних російських військових технологій для розвитку балістичних ракет, а також космічної та ядерної програм, вважає старший науковий співробітник державного Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї в Сеулі Го Мен Хьон.

За словами директора Російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Габуєва, Москва може винагородити Північну Корею такими необхідними фінансами, продовольством і паливом або поглибити партнерство з ізольованою комуністичною державою, передавши їй сучасну зброю.

Це може включати передачу передових зразків зброї, співробітництво російських і північнокорейських учених у галузі ракетних технологій і підводної війни. Загроза може спонукати Південну Корею посилити підтримку України у відповідь, додав Габуєв.

Сеул не піддавався на вмовляння західних партнерів поставити зброю Києву через побоювання, що Росія у відповідь запропонує Пхеньяну передові оборонні технології. Однак у вівторок офіційний представник президента заявив південнокорейським державним ЗМІ, що Сеул розгляне можливість відправки Києву оборонної зброї, “а якщо поріг буде перевищено, то в кінцевому підсумку ми можемо розглянути і наступальну зброю”.

Крім 105-мм і 155-мм артилерійських снарядів, це може означати, що Київ отримає запаси зі значного південнокорейського арсеналу гаубиць і протиракет, а також іншу військову техніку.

Кінцевою метою Північної Кореї під час відправки військ буде домогтися від Росії зобов’язання виступити на її боці в будь-якому конфлікті на Корейському півострові. Це різко змінить уявлення про те, як може розвиватися там протистояння.