Французький канал назвав турне Зеленського Європою “гастролями шапіто”

Посол України у Франції Вадим Омельченко виступив із вимогою до французького телеканалу RTL перепросити за «цинічні та безтактні» висловлювання в бік українського президента.

На свої сторінці у твіттер телеканал RTL виклав відео з ефіру підписавши його «Цирк Зеленського, скоро поруч з вами!». В ефірі ведуча повідомляє, що президент України 15 травня відвідав Єлисейський палац «зі своїм шапіто».

А після цього ведучі обіграли анонс візитів Зеленського в країни Європи немов рекламне оголошення циркового виступу.

На скандальне відео вже відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. Він вимагає від французького каналу RTL вибачень.

«Який цинізм і нетактовність, не властиві народу дружньої Франції. Ні співчуття, ні відповідальності. Я вимагаю вибачень перед моїм президентом і моїм народом України, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашу, і за можливість насолоджуватися легкістю життя», — заявив український дипломат.