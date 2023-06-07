Політика

Фінляндія висилає 9 співробітників посольства РФ

7 Червня 2023 08:35
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фінляндія

Фінляндія має намір вислати дев’ятьох російських дипломатів, які працюють у посольстві в Гельсінкі. Їх запідозрили у роботі на російську розвідку, повідомив офіс фінського президента.

У канцелярії, говорячи про співробітників посольства Росії, зазначили, що «їх дії порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини». Фінська влада підкреслили, що російського посла буде проінформовано про висилку.

Рішення було ухвалено на зустрічі президента Фінляндії Саулі Нійністе з міністерським комітетом із зовнішньої та безпекової політики.


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