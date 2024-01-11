Політика

Фінляндія ще на місяць закриє кордон із РФ

11 Січня 2024 16:13
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кордон, фінляндія, рф

Уряд Фінляндії на загальному засіданні Держради ухвалив рішення продовжити закриття КПП на кордоні з Росією ще на місяць.

Про це, як повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Yle, оголосила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

Обмеження на кордоні діятимуть до 11 лютого.

“Національна безпека залишається критично важливим питанням для Фінляндії”, – обґрунтувала рішення Рантанен.

Глава МВС підкреслила, що ситуація, яка склалася, негативно позначається на росіянах, які проживають у Фінляндії, і власниках паспортів двох країн.

Однак вона наголосила, що загроза гібридного впливу зберігається. 

Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку.

14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.


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