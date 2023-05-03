Росія продовжує продавати золото, попри західні санкції – Bloomberg

Західні санкції не завадили Росії продавати золото, оскільки маловідомі компанії-посередники знаходять нових покупців в інших країнах, повідомляє Bloomberg.

Замість масових постачань, які раніше прямували до Лондона, російські постачання прямують до інших країн, таких як Об’єднані Арабські Емірати, Гонконг і Туреччина, де немає жодних обмежень.

У глобальних перевезеннях дорогоцінних металів домінують охоронні компанії, такі як Brink’s Co. та Loomis, які припинили перевезення російських зливків після початку війни, але прогалина була заповнена компаніями, такими як VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd.

За даними ImportGenius, з березня по серпень 2022 року через Гонконг було відправлено російського золота на 300 млн доларів. Це лише невелика частина від 1,2 млрд доларів російського золота, яке зазвичай добувається щороку і не може бути поглинуте власним ринком, але може бути продане в інші країни через маловідомих посередників.

ОАЕ стали основним напрямком експорту російського золота, за шість місяців до серпня. Більшість покупців базуються в Дубаї, який давно відомий своїм статусом центру торгівлі дорогоцінними металами між Сходом і Заходом. За цей період Paloma Precious DMCC, трейдер з офісами вільної зони Дубая та золотого ринку, імпортував золото на суму 109 млн доларів.

Інша компанія, Al Bahrain Jewellers LLC, вивезла з Росії золото на понад 50 млн доларів через дочірню компанію Open Mineral AG в Абу-Дабі, торговельну фірму, яку заснували колишні керівники Glencore, основним акціонером якої є суверенний фонд добробуту Mubadala Investment.

Деякі торговці в Дубаї, здається, не мають спеціального досвіду роботи з дорогоцінними металами. Наприклад, Actava Trading DMCC, яка в серпні імпортувала російське золото на суму близько 25 млн доларів, позиціює себе як торговця зерновими, спрямованого на чорноморський регіон.

Туреччина стала ще одним ключовим пунктом призначення: близько 305 млн доларів російського золота пройшло через аеропорт Стамбула в період з березня по серпень, як показують дані ImportGenius.

Також були зміни у тому, хто проводить транзакції у Росії. Раніше в експорті країни домінували великі кредитори, такі як банк ВТБ та Сбербанк, але санкції проти них призвели до того, що менші банки взяли на себе цю роль.