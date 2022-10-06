Економіка

До Києва приїхала голова USAID

6 Жовтня 2022 11:57
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До Києва прибула глава Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер. Вона зустрінеться з партнерами з боку влади, журналістами, аграріями, молодими підприємцями, енергетиками.

“Щойно приїхала до Києва. В цей критичний момент для українського народу, який захищає свою свободу від жорстоких нападів, визволяє окуповані землі, готується до зими, зміцнює демократичні інститути та верховенство права. USAID зараз і завжди з Україною”, – процитувала Павер пресслужба посольства США.


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