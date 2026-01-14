ДТП на Одещині: вантажівка розчавила евакуатор, загинув чоловік

У вівторок, 13 січня, на трасі Одеса – Рені неподалік села Кирнички сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та евакуатора. Внаслідок ДТП загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 65-річний водій вантажівки з напівпричепом, рухаючись з Ізмаїла в напрямку Одеси, не впорався з керуванням та здійснив виїзд на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення з евакуатором під керуванням 30-річного чоловіка, який рухався назустріч, напівпричіп перекинувся на евакуатор.

Водія евакуатор госпіталізували, за кілька годин від отриманих травм постраждалий помер. Водій вантажівки не постраждав.

Перевірка показала, що обидва керманичі були тверезі.

Слідчі внесли до ЄРДР відомості за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).