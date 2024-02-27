Cили ППО вночі знищили 11 дронів-камікадзе та дві ракети Х-59

Сили протиповітряної оборони України в ніч на 27 лютого знищили 11 із 13 дронів-камікадзе та дві ракети Х-59.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

“У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із ТОТ Херсонської Донецької обл. та 13-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область (РФ)”, – зазначається у повідомленні.

При цьому зауважується, що до відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

“В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «Шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей”, – наголошується у повідомленні.