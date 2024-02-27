Суспільство

Cили ППО вночі знищили 11 дронів-камікадзе та дві ракети Х-59

27 Лютого 2024 08:25
читать на русском →
дрони, ракети
Іранський дрон / Getty Images

Сили протиповітряної оборони України в ніч на 27 лютого знищили 11 із 13 дронів-камікадзе та дві ракети Х-59.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

“У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із ТОТ Херсонської Донецької обл. та 13-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область (РФ)”, – зазначається у повідомленні.

При цьому зауважується, що до відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

“В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «Шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей”, – наголошується у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2024 09:11

Окупанти захопили селища Степове й Сєверне
27 Лютого 2024 08:42

Ігоря Гринкевича залишили під вартою ще на місяць
27 Лютого 2024 08:25

Cили ППО вночі знищили 11 дронів-камікадзе та дві ракети Х-59
27 Лютого 2024 07:08

Росія повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою – ISW
26 Лютого 2024 21:27

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки