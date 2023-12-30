Число жертв ракетних ударів у п’ятницю по Україні зросло до 39

Число жертв найбільшої за час війни Росії в Україні серії авіаударів зросло до 39.

Про це заявив у суботу президент України Володимир Зеленський.

«Досі продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашньої російської атаки. Постраждали близько 120 міст та сіл – сотні цивільних об’єктів».

Президент повідомив, що 39 людей загинули та 159 отримали поранення. Раніше про ще одне загибле під завалами складського приміщення у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличков, кількість жертв там зросла до 16.

Досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Постраждало майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів.



Я дякую всім нашим рятувальникам ДСНС України, працівникам і працівницям комунальних підприємств, поліцейським, усім, хто зараз на місцях… pic.twitter.com/8GHVtwf0aT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2023

У Києві та інших великих містах, які постраждали від обстрілу, 1 січня буде траурним днем. Загалом у п’ятницю по Україні було випущено 158 ракет та безпілотників. Українські військові заявили, що 87 ракет і понад 30 дронів були вражені ППО.