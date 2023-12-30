Політика

Число жертв ракетних ударів у п’ятницю по Україні зросло до 39

30 Грудня 2023 17:01
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зеленський, ракетний удар

Число жертв найбільшої за час війни Росії в Україні серії авіаударів зросло до 39.

Про це заявив у суботу президент України Володимир Зеленський.

«Досі продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашньої російської атаки. Постраждали близько 120 міст та сіл – сотні цивільних об’єктів».

Президент повідомив, що 39 людей загинули та 159 отримали поранення. Раніше про ще одне загибле під завалами складського приміщення у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличков, кількість жертв там зросла до 16.

У Києві та інших великих містах, які постраждали від обстрілу, 1 січня буде траурним днем. Загалом у п’ятницю по Україні було випущено 158 ракет та безпілотників. Українські військові заявили, що 87 ракет і понад 30 дронів були вражені ППО.


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