Суспільство

Через штормовий вітер ДСНС оголосила I рівень небезпеки

20 Лютого 2023 15:51
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дснс

За даними Укргідрометцентру 21 лютого в Україні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це йдеться у оголошенні ДСНС:

Зважаючи на погодні умови радимо дотримуватися правил безпеки:

  • намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
  • тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закрийте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів, лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

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