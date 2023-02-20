Суспільство

Через штормовий вітер ДСНС оголосила I рівень небезпеки За даними Укргідрометцентру 21 лютого в Україні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це йдеться у оголошенні ДСНС: Зважаючи на погодні умови радимо дотримуватися правил безпеки: намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закрийте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів, лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал