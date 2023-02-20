Через штормовий вітер ДСНС оголосила I рівень небезпеки

За даними Укргідрометцентру 21 лютого в Україні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це йдеться у оголошенні ДСНС:
Зважаючи на погодні умови радимо дотримуватися правил безпеки:
- намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
- тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закрийте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів, лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Поділитися: