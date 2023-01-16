Біля українського кордону розпочалися військові навчання білорусів та росіян

Сьогодні в Білорусі розпочалися льотно-тактичні навчання підрозділів збройних сил РБ та Росії.

“У рамках маневрів планується відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання вздовж кордону, авіапідтримку угруповання військ, висадку тактичного десанту, а також доставку вантажів та евакуацію поранених”, – йдеться у повідомленні білоруського міноборони.

Раніше було оголошено, що навчання пройдуть з 16 січня по 1 лютого, в них будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Білорусі.

Спільні маневри привернули особливу увагу через побоювання, що Білорусь може безпосередньо взяти участь у новому російському наступі на Україну.

Проте експерти називали більш вірогідним поясненням військової активності Мінська прагнення відвернути Збройні сили України та змусити їх тримати на своїх північних кордонах значне угруповання, яке таким чином не може брати участь у боях на півдні та сході країни.

Хоча Росія тримає велику кількість сил у Білорусі, вони переважно беруть участь у навчанні, і малоймовірно, що ці війська можуть бути використані для наступу в Україні, йшлося у звіті британської розвідки минулого тижня.