Економіка

Балкер Primus досяг територіальних вод Румунії

27 Серпня 2023 19:15
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чорне море

Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через тимчасовий Чорноморський коридор.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у Twitter.

За його словами, судно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для Африканських споживачів.

“Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності. Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу”, – зазначив він.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня з акваторії Одеського порту вийшло друге судно після припинення Росією зернової угоди. Балкер Primus перебував в Україні з 20 лютого 2022 року.


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