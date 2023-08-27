Балкер Primus досяг територіальних вод Румунії

Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через тимчасовий Чорноморський коридор.
Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у Twitter.
За його словами, судно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для Африканських споживачів.
“Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ виграє від стабільності. Дякую всім, хто зробив це можливим: нашим портовикам, нашим воїнам і всім, хто захищає свободу”, – зазначив він.
Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2023
Воно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для Африканських споживачів.
Ми захищаємо свободу судноплавства реальними справами, а світ…
Як повідомлялося, зранку 26 серпня з акваторії Одеського порту вийшло друге судно після припинення Росією зернової угоди. Балкер Primus перебував в Україні з 20 лютого 2022 року.