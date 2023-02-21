Байден у Варшаві: “Росія ніколи не переможе в Україні, ніколи”

Президент США Джо Байден заявив у ході виступу у Варшаві, що Київ твердо стоїть за рік після початку вторгнення Росії до України, а російський президент Володимир Путін недооцінив українців.

“Я щойно повернувся з Києва, він стоїть, він сильний, і найголовніше – він вільний”, – почав свою промову біля Королівського замку у Варшаві Байден.

Він заявив, що апетити автократів неможливо задовольнити, їм необхідно протистояти, а війна в Україні ніколи не завершиться перемогою Росії.

“Росія ніколи не переможе в Україні, ніколи”, – сказав Байден. Ці слова натовп зустрів оплесками.

У своєму виступі Байден наголосив, що Захід не збирався нападати на Росію та не прагнув встановити контроль над нею.

“Я ще раз звертаюся до російського народу. США та країни Європи не прагнуть встановити контроль над Росією чи знищити її. Захід не планував нападати на Росію”, – сказав він.

Ще кілька тез Байдена:

Перемоги в Україні Путіну не буде: “Жорстокість ніколи не зломить волю вільних. І Україна ніколи не стане для Росії перемогою, ніколи”. Ці слова вітали оплесками. Він сказав, що це випливає з людського прагнення свободи: “вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності і мороку”.

Російські злочини проти людяності: за віце-президентом Камалою Харріс минулими вихідними Байден також засудив російські “злочини проти людяності” в Україні, вживши саме такий термін. Минулого року він називав те, що відбувається, ще й геноцидом, але в адміністрації пізніше пояснили, що це відображало його моральну оцінку того, що відбувається, а не суворо юридичну.

Цього разу Байден згадав про згвалтування, яке, за його словами, використовується російськими окупантами як знаряддя війни, і про російські спроби вкрасти в України майбутнє шляхом вивезення дітей.

“Ніхто не повинен відвертати очі від цього. Це жахливо, жахливо”, – наголосив Байден.

Він також сказав, що 5-та стаття Північноатлантичного договору про те, що напад на одну з країн рівнозначний нападу на всіх, непорушна, це “священна клятва”.

Раніше він сказав, що Путін “досі сумнівається в переконаннях” Заходу. Однак західні союзники України “не вагатимуться”, наголосив, – і “не втомляться”.

“Путін хотів фінляндизації України, а натомість отримав натоїзацію Фінляндії. І Швеції”, – сказав Байден, перераховуючи провали Путіна.

У роки холодної війни Фінляндія не вступала ні до НАТО, ні до структур, з яких згодом утворився Євросоюз, щоб не провокувати ворожість з боку сусіднього Радянського Союзу. Деякі експерти до російського нападу на Україну і навіть у перші місяці після вважали, що така “фінляндизація” дозволила б запобігти війні.

На початку війни Фінляндія та Швеція переглянули свою багаторічну політику нейтралітету та подали заявку на вступ до НАТО. Проте процес ратифікації не завершено – їхнє членство ще не ратифікували Угорщина та Туреччина.

Перед зверненням Байден провів переговори із польським президентом Анджеєм Дудою.

Дуда назвав візит президента США до Польщі “знаком відповідальної ролі США для безпеки миру та Європи”, а Байден у відповідь наголосив, що підтримка України з боку США залишається непохитною. Байден також подякував Дуді за те, що Польща прийняла рекордну кількість біженців з України – близько 10 млн. людей.

Байден та Дуда обговорювали стан справ у НАТО, і Байден згадав свою бесіду з Володимиром Путіним.

“Як я говорив своєму російському колегі – ви хочете “фінляндизації” НАТО, а отримуєте “натоїзацію” Фінляндії. Я не знав, що Швеція теж приєднається [до альянсу]. Але, крім жартів, якщо ми зосередимося, то я думаю, що в кращому становищі ми ніколи не були”, – заявив американський лідер.