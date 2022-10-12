Байден не вірить, що Путін ризикне застосувати ядерну зброю

На телеканалі CNN вийшла повна версія інтерв’ю із Джо Байденом. У розмові з журналістом Джейком Таппером американський президент зокрема сказав, що не вірить, що російський президент Володимир Путін ризикне застосувати ядерну зброю.

“Я не думаю, що він зробить це. Я думаю, що він безвідповідально говорить про це, світовий лідер однієї з найбільших ядерних держав світу каже, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні”, – сказав він.

При цьому Байден відмовився повідомити, як виглядатиме відповідь США, якщо Путін таки реалізує погрози. За його словами, Пентагон завчасно розробив різні варіанти дій на випадок такого сценарію.

“Це обговорювалося, але я не збираюся в це вдаватися. Було б безвідповідально з мого боку говорити про те, що ми чи не робитимемо”, – додав президент.

Байден також не виключив можливості переговорів із Володимиром Путіним на саміті “Великої двадцятки” на Балі в листопаді, хоча й обмовився, що сам із ним зустрічатися не планує.

“Послухайте, у мене немає наміру зустрічатися з ним, – сказав Байден. – Але, наприклад, якби він прийшов до мене на саміті G20 і сказав, що хоче поговорити про звільнення [баскетболістки] Бріттні Грайнер, я зустрівся б з ним. Все залежить від обставин”.

Він також заявив, що вважає російського президента Володимира Путіна раціональним політиком, який серйозно прорахувався під час вторгнення в Україну.

В інтерв’ю CNN Байден назвав цілі російського президента в Україні безглуздими.

“Ви послухайте, що він говорить. Якщо ви послухаєте промову, яку він сказав після ухвалення цього рішення [про вторгнення], він говорив про те, що він має бути лідером Росії, який об’єднає всіх російськомовних. Я просто вважаю це ірраціональним”, – сказав він.

На думку Байдена, Путін помилково вважав, що українці підкоряться російським військовим. Це була помилка, яку відкинули самі українці запеклим опором російської агресії.

“Я думаю, Джейк, він думав, що його зустрінуть із розкритими обіймами, що це будинок матінки Росії в Києві, і що там його приймуть. Я думаю, що він просто повністю прорахувався”, – сказав Байден.

Західні лідери протягом останніх кількох місяців обговорювали, які кроки може зробити Володимир Путін на тлі невдач російської армії в Україні.

Байден минулого тижня попередив, що ризик “ядерного Армагеддону” досяг найвищої точки за останні 60 років.