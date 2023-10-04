Кримінал

Армія РФ за добу випустила по Херсонщині 699 снарядів, загинув цивільний

4 Жовтня 2023 08:31
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обстріл

Російська армія за минулу добу, 3 жовтня, здійснила 100 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БМП-2, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів”, – зазначив голова ОВА.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки і територію агропідприємства у Херсонському районі, будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі, територію парку та заводу в Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.


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