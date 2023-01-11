Кримінал

Закликав захопити Київ: СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ (МП), який підтримував Росію

11 Січня 2023 13:04
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Служба безпеки України викрила прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря Житомирської єпархії, який закликав до захоплення Києва.

Про це інформує СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до прокремлівського телеграм-каналу “Русская весна”, де публічно підтримував Росію та виправдовував її злочини.

Там він закликав російських загарбників захопити Київ і знищити українців. Також зловмисник писав коментарі, у яких підтримував ракетні удари по українських містах. Зокрема, він схвально відгукувався про повітряні атаки на об’єкти енергетики та соцустанови, як-от школи та лікарні.

Крім того, чоловік агітував громадян не вступати до лав ЗСУ.

Усі зібрані СБУ матеріали було передано на комплексну судову психологічно-лінгвістичну експертизу. Вона постановила, що задокументовані “публікації” загрожують державній безпеці України.

Наразі зловмиснику повідомлено підозру за ч. 1 ст. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).


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