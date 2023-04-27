Кримінал

У США розпочався суд над обвинуваченим у витоку секретних даних Пентагону

27 Квітня 2023 21:46
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сша, пентагон

У Массачусетсі в четвер, 27 квітня, відбувається слухання у справі Джека Тейшейри, якого підозрюють у витоку секретних документів Пентагону.

Про це повідомляє CNN.

Суддя вирішить, чи Трейшера повинен залишатися під вартою. Прокуратура стверджує, що він «втече» або “буде перешкоджати” розслідуванню, якщо його звільнять.

Прокуратура стверджує, що не можна довіряти обіцянкам Тейшейри про те, що він дотримуватиметься правил суду.

Звинувачення зазначає, що Тейшейра обіцяв, коли приєднався до збройних сил США, належним чином поводитися з секретними документами, але порушував цю обіцянку “знову і знову”.


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