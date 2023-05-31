У Києві викрили дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО

Правоохоронці викрили жителів Києва, які, за даними слідства, знімали на відео роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки росії на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно з працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок і двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх їх правоохоронці доставили до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Люди надали пояснення своїх дій. Наразі їх передали співробітникам Служби безпеки для з’ясування всіх обставин.