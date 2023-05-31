Кримінал

У Києві викрили дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО

31 Травня 2023 12:00
36
читать на русском →
поліція, ппо

Правоохоронці викрили жителів Києва, які, за даними слідства, знімали на відео роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки росії на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно з працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

Порушниками виявилися сім жінок і двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх їх правоохоронці доставили до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники. Люди надали пояснення своїх дій. Наразі їх передали співробітникам Служби безпеки для з’ясування всіх обставин.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Травня 2023 11:24
135

Росіяни підірвали дорогу на стику кордонів України, Білорусі і РФ
31 Травня 2023 10:49
196

Зеленський і Путін можуть відвідати Туреччину, – ЗМІ
31 Травня 2023 09:36
67

В Україні відкрили Центр захисту прав дитини
31 Травня 2023 08:54
253

ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
31 Травня 2023 07:33
58

Безпека ЗАЕС передбачає повну демілітаризацію та деокупацію, – Кислиця в ООН
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
усі думки