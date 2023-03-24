У Херсоні росіяни вдарили по плавнях — є загиблий і постраждалі

Російсько-окупаційні війська 24 березня здійснили черговий обстріл Херсона — вдарили по плавнях. Унаслідок цього постраждали мирні жителі.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Так, двоє поранених чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх уже чекали медики. Водночас 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди.

Ще один постраждалий — 77-річний херсонець. Він отримав поранення кінцівок та грудної клітки. Його до медзакладу у стані середньої тяжкості госпіталізувала бригада «швидкої».

Також російська армія обстріляла складське приміщення. Загоряння швидко ліквідували рятувальники, які прибули на виклик.