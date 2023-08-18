Росіяни обстріляли “Пункт незламності” у Часовому Ярі

У п’ятницю російські окупанти обстріляли з артилерії “Пункт незламності” у Часовому Ярі, четверо цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу у середмісті, поряд із “Пунктом незламності”, де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо.

Тілесні ушкодження внаслідок зазначеного обстрілу отримали двоє жінок 73 та 76 років, які знаходились у цей час на вулиці, та 72-річний чоловік – його госпіталізованого до лікарні з множинними осколковими пораненнями.

Також серед постраждалих – 67-річний працівник гуманітарного штабу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).