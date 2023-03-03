Російський пілот отримав 12 років тюрми за бомбардування Харківщини

Суд визнав винним у порушенні законів та звичаїв війни російського пілота, який 6 березня здійснив бомбардування Харківської телевежі.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

За даними слідства, російський пілот Олексій Лобода виявився заступником командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ.

У березні 2022 року чоловік отримав наказ, в якому було завдання зі знищення цивільних об’єктів на території Харкова. Він не відмовився від його виконання, знаючи, що це злочинні дії.

СБУ повідомляє, що 6 березня минулого року пілот на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України та здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.

Слідчими встановлено, що для здійснення ударів ворогу знадобилося вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

Одразу після бомбардування українські захисники збили бойовий літак. російський пілот катапультувався та після приземлення його затримали.

В Офісі генерального прокурора додали, що суд задовольнив також цивільні позови потерпілих — трьох організацій на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Також прокурори зазначили, що харківська телевежа й обладнання, розміщене на ній, є цивільним об’єктом, який не використовується у військових цілях.

Діяльність телевежі безпосередньо пов’язана винятково з наданням послуг, які мають значення для функціонування суспільства та безпеки цивільного населення.

Суд визнав Олексія Лободу винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). російський пілот отримав 12 років ув’язнення.