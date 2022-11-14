Окупанти оголосили про знесення до кінця року 147 будинків у Маріуполі, – Андрющенко

Росіяни шаленими темпами зносять будинки в окупованому Маріуполі. Близько третини з них заселені людьми

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Всього окупаційна влада оголосила про знесення 147 будинків цього року. Не менш 30 відсотків з цих домів частково заселені маріупольцями. Подальша доля мешканців невідома – окупаційна адміністрація і далі удає, що їх не існує”, – написав Андрющенко.

В окупованому місті також спостерігаються проблеми з електрикою. Щоденні відключення тривають по всьому місту.

“Справжня причина – постійні аварії обладнання через перезавантаження мережі. Просто кажучи – електрообігрівачі”, – зазначив Андрющенко.