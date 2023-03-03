Кримінал

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинула пенсіонерка

3 Березня 2023 08:54
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Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Унаслідок ракетного удару по Куп’янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйновано адміністративну будівлю та заклад охорони здоров’я. Також у Куп’янську ворожими обстрілами було пошкоджено сільськогосподарське підприємство та зерносховище. У с. Подоли Куп’янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.


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