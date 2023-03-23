Кримінал

Минулої доби росіяни здійснили 54 обстріли Херсонщини, 1 людина загинула

23 Березня 2023 08:08
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війна

За минулу добу окупанти здійснили 54 обстріли Херсонщини, місто ворог обстріляв 5 разів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 54 обстріли, випустивши 319 снарядів з важкої артилерії та “Градів”.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. 19 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

На жаль, є жертви. Одна людина загинула, двоє дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 91 особу.


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