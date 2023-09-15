Затверджено проєкт держбюджету на 2024 рік: мінімалку піднімуть аж двічі

Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко

Головні цифри бюджету:

Доходи: 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн)

Витрати: 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн)

Дефіцит: 1,531 трлн грн.

Крім того, передбачено, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросте до 7100 гривень, а з 1 квітня – до 8000 гривень.

Безпека та оборона – безперечний пріоритет №1

Видатки на рівні 2023 року – більше 1,5 трлн грн. Відбудеться збільшення фінансування розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу у 7 разів, до майже 56 млрд грн. А також, 48 млрд для закупівлі дронів. Українська армія матиме більше потужного та сучасного озброєння для відсічі ворогу.

Підтримка ветеранів – окремий пріоритет держбюджету

Переформатовані підходи до ветеранської політики передбачають збільшення фінансування для ветеранів вдвічі, до 14,3 млрд грн. Обов’язок держави підтримати тих, хто захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, зокрема шляхом забезчення житлом та підтримки ветеранського підприємництва.

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468,8 млрд для виплат малозабезпеченим сім’ям, ВПО, субсудії та пільги, захист осіб з інвалідністю. Буде проведено індексацію пенсій. Вперше передбачено виплати для соціального супроводу військовослужбовців, особам постраждалим від домашнього насильства та інші соцпослуги.

Фінансування для зростання соціальних стандартів

Підвищення рівня мінімальної заробітної плати, підвищення розміру посадових окладів, підвищення прожиткового мінімуму.

Збільшення фінансування сфер охорони здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн) та освіти 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн).

Видатки за програмою медичних гарантій – 158,8 млрд грн, або +13,7%.

По освіті – заробітну плату вчителів буде підвищено, передбачено фінансування облаштування укриттів та безбар’єрних просторів у навчальних закладах, придбання автобусів, модернізація їдалень та інше.

Підтримка бізнесу – 30,8 млрд грн

Зокрема, для фінансування Фонду розвитку підприємництва передбачається надання грантів. Планується забезпечення українців житлом через Українську фінансову житлову компанію, створення індустріальних парків та інші програми для розвитку економіки.

Місцеві бюджети

Щодо місцевих бюджетів, до базової дотації у розмірі 21,1 млрд грн, передбачається додаткова дотація у 33,4 млрд грн, для підтримки громадам, в яких зменшується надходження до бюджетів.